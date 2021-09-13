Fransızca Çeviri Ödülü töreni Fransız Sarayı’nda yapıldı



Fransa Sarayı’nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, “Çeviri olmadan, kültür ve özellikle edebiyat, yalnızca dilsel olarak sınırlandırılmış tek bir edebi alanda seyahat edebilir. Çevirmenler olmasaydı Voltaire, Hugo, Sartre, ve Amin Maalouf'un eserleri Türkçe dahil olmak üzere başka dillerde okunamazdı… Frankofoni sınırlarını aşıp, başka okuyucu kitlelere iletilemezlerdi.” diye konuştu.

Türkiye'de her yıl çıkan yeni kitapların yüzde 15'inin çeviri olduğunu belirten Magro, Fransızcanın ikinci çevrilen dil olmaya devam ettiğini belirterek “Bu dinamizmi, yılda yaklaşık 30 kitabın çevirisine izin veren bir Yayın Yardım Planı ile zaten destekliyoruz. Bu yeni Fransızca Çeviri Ödülü'nün uzun vadeli olarak Fransızcanın Türk çevirmenlerine somut desteğimize katkı sağlamasını umuyorum” diyerek ödülün anlam ve önemine işaret etti.

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, konuşmasından sonra Çeviri Ödülü, Onur Ödülü ve Teşvik Ödülü’ne layık görülen Ebru Erbaş, Aysel Bora ve Yunus Çetin’i sahneye davet ederek ödüllerini takdim etti.