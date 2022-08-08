Free’da sergisi açıldı. İşte “Günümüzde Frida Kahlo”

Frida Medya Ajansı, birçok sanatçıyı aynı çatı altında buluşturarak oluşturduğu Free’da Sergisi ile Meksikalı Ressam Frida Kahlo’ya yeniden hayat verdi. “Günümüzde Frida Kahlo” sloganı ile düzenlenen sergi, Yapıkredi bomontiada’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Frida Medya Ajansı tarafından açık çağrı ile sanatçılara duyurulan proje, başvuruların ardından yapılan değerlendirmenin sonunda 30 sanatçının katılımı ile hayata geçirildi. “Free’da Sergisi”nde 30 sanatçının toplam 33 adet eseri sergileniyor. Dr. Feride Çelik küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiden elde edilecek gelirle İyilik İçin Sanat Derneği'nin Anadolu’nun yedi ilinden seçilen sanatçıların yer aldığı "Sanat Elçileri" projesine destek verilecek.

Sinem Ergün

Serginin adını, özellikle içinde özgürlüğü, kadını ve Frida ismini barındırdığı için “Free’da” olarak belirlediklerini dile getiren Frida Medya Ajans Başkanı Sinem Ergün, “Frida Kahlo’nun hayatı ve güçlü duruşu ajansımı kurarken ilham kaynağım oldu. Sonraki süreçte, “Kadına, sanata ve üreten insana nasıl destek olabilirim?” sorusuna cevap aradım. Dijital ajans olarak faaliyetlerini sürdüren Frida Medya ailesi olarak bugün Free’da projesiyle bunu hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Güçlü duruşu, girişimleri ve eserleri ile pek çok kadına ilham veren Frida Kahlo’yu konu aldığımız bu anlamlı sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

Selin Bozkurt

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise, “Sanat yaşamında birçok zorluklar yaşamış, kendine has fiziksel özellikleri ile adından söz ettirmiş, günümüzde ise hala popülerliğini koruyan ressam Frida Kahlo anısına düzenlenen bu serginin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergiden elde edilecek gelirle derneğimizin hayata geçirmiş olduğu ‘Sanat Elçileri’ projesine destek verilecek. Sergi kapsamında ne kadar çok eser sanatseverlerle buluşursa, o kadar çok sanat elçisine çalışmalarında yardımcı olabileceğiz. Bu istekle sanatı daha geniş kitlelere yaymak, genç sanatçıların görünürlüklerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.