Funoli’den sağlık dostu yüksek polifenollü zeytinyağı

“Ölmez Ağacı”nın tarihteki 39 bin yıllık yolculuğunun bin yılına tanık olmuş ağaçlar biliyor musunuz ki hâlâ ayaktalar ve harika meyveler vermeye devam ediyorlar. Lezzetleri bin yıl önceki gibi… O meyveler, sabah kahvaltılarımın vazgeçilmezleri... Hele bir de kendim salamura etmişsem! Değmeyin keyfime... İlkbaharlarda çiçeklerinden yayılan içimi bayıltan kokularının peşinde ne yolculuklar yaptım… Onlarca hasada katıldım; bir meyve gibi sıkılmasıyla elde edilen hakiki sızma zeytinyağlarını ne çok tattım…

Ne güzel ki zeytinyağı üreten butik firmaların sayısı artmaya başladı. Bunlardan birisi de Funoli… Milas’ta yaşayan İclal Arcak ve Tolga Erkök’ün kaliteli zeytinyağı üretme idealiyle İspanya’da zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi üzerine aldıkları eğitimlerin ardından kurulmuş. Zeytinliklerinden hasat ettiklerini çevreye duyarlı modern teknolojilerle birleştirip dalından şişeye “kusursuz” zeytinyağını üretmeyi hedeflediklerini söylüyorlar.

İki çeşit zeytinyağı ürettiler

Bu yolda, kendi zeytinlerinin yanı sıra Güney Ege’nin farklı zeytinliklerinden seçerek işledikleri zeytinlerle; erken hasat, soğuk sıkım, yüzde 0,2 asit ve yüksek polifenollü iki özel zeytinyağı ürettiler: Funoli Premium Şenköy Organik ve Funoli Premium Yüksek Polifenollü Göldere.

Güçlü antioksidanlar olan polifenoller, hücrelerdeki hasarın önlenmesinde çok etkili. Dokuların daha genç kalmasını sağlıyor, daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor.

Zeytinyağlarından 400+ polifenöllü Funoli Premium Şenköy organik zeytinyağı, Bafa Gölü çevresinde seçilen zeytinlerden organik tarım esaslarına göre üretilmiş.

450+ polifenöllü Funoli Premium Yüksek Polifenollü Göldere zeytinyağı ise Göldere köyünün güney cephesini kaplayan 500 metre rakımdaki çam ormanlarıyla çevrelenmiş 400 ağaçlı zeytinliklerinin “tek bahçe” Memecik zeytininden dağ kekiği ve orman kokusunun aromasıyla sınırlı miktarda hazırlanmış.

Funoli daha ilk senesinde, Muğla Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda Altın Madalya almaya layık görülmüş. Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de yedi tarım ürününe verilen Protected Destination of Origin sertifikalı Milas Zeytinyağı tescilini almış. Zeytinyağlarının IOC (International Olive Counsel) tarafından akredite AYTB laboratuvarlarından yüksek kalite onayı da var.

Tabii yüksek besin değerlerinden faydalanabilmek ve aromasını hissedebilmek için çiğ/pişirmeden kaşıkla tüketmekte fayda var…