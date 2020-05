Füsun Eczacıbaşı, New Museum’un mütevelli heyetine katıldı

11 Mayıs 2020

SAHA’nın kurucularından ve derneğin yönetim kurulu başkanı Füsun Eczacıbaşı, New York’un önde gelen güncel sanat müzesi New Museum’un mütevelli heyetine katılmak üzere davet edildi.

New Museum direktörü Lisa Phillips ve heyet başkanı James Keith, Füsun Eczacıbaşı, Patricia Blanchet, Tommie Pegues ve Jamie Singer’ın katılımının müze için önemini şu sözcüklerle vurguladı:

“Misyonumuza kendisini adamış bu dört kişinin New Museum kuruluna katılımları için heyecanlıyız. Kurul üyelerinin farklı coğrafya ve nesillerden geçmişleri, önemli bir değişim zamanında müzeye yeni bakışaçıları kazandıracak.”

Evan Chow, Randi Levine, Matt Mullenweg ve Marcus Weldon’ın bulunduğu kurula davet edilen Patricia Blanchet, Afrika kökenli sanatçı ve kültür üreticilerinin destekçisi olarak Studio Museum in Harlem, Newport Festivals Foundation ve NY African Film Festival’in kurullarında bulunan bir sanat hamisi. Metropolis Risk Management LLC ve insuri.com’un kurucusu Tommie L. Pegues, Smithsonian National Portrait Gallery in Washington D.C.’nin kurulunda yer alıyor. Jamie Singer ise One Love Foundation ve NEW INC’in danışma kurulunda bulunuyor.

Füsun Eczacıbaşı

1986 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden Yüksek Mimar olarak mezun olan Füsun Eczacıbaşı uzun yıllar iç mimari alanında uygulama yaptıktan sonra Karınca Design isimli tasarım hediyelik objeler mağaza zincirini kurdu. Yıllardır insan hakları, azınlık hakları, ekoloji, doğa ve eğitim alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşuna destekçi veya Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet veren Füsun Eczacıbaşı, 2011 yılında Türkiye’den güncel sanatın uluslararası katılımı, tanınırlığı ve temsiliyeti alanında destek vermek amacı ile hareket eden SAHA Derneği’nin kurucularından olup dernek başkanlığını yürütüyor.

Uluslararası üye olduğu sanat kurumları arasında Tate International Uluslararası Danışma Kurulu ve Tate MENAAC Kurulu, Documenta Dostları, Art Basel Global Patronlar Konseyi ve Art Basel Şehirler Danışma Kurulu, Castello di Rivoli Dostları ve New Museum Uluslararası Liderlik Konseyi bulunuyor. Son olarak New Museum Uluslararası Liderlik Konseyi’nde eş başkanlık görevine gelmiş ve yine New Museum’un Mütevelli Heyeti’ne seçildi.