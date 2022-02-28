Füsun Eczacıbaşı’na İspanya Kraliçesi’nden ödül

Madrid merkezli Callia Vakfı, sanata ve sanatçıya yaptığı katkılardan dolayı SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı’nı “Uluslararası Sanata Destek” ödülü ile onurlandırdı. İspanya Kralı 6. Felipe’nin annesi Kraliçe Sofia’nın kuruluşundan itibaren destek verdiği ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen ödül töreni, Madrid’deki San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi’nde yapıldı. Törene uluslararası konuklarla birlikte SAHA Yönetim Kurulu ve kurumsal destekçileri ile Türkiye’nin İspanya Büyükelçisi ve eşi de katıldı.

2015 yılından beri etik ve ahlaki değerler çerçevesinde sanata destek ve filantropi alanındaki çalışmalarından ötürü İspanya ve Güney Amerika’nın önde gelen sanat destekçilerine verilen ödül, bu yıl ilk kez uluslararası bir isme, Füsun Eczacıbaşı’na verildi. Metropolitan Sanat Müzesi Direktörü Max Hollein, Madrid Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi Direktörü Tomas Marco ve Meksika Ulusal Sanat Müzesi Direktörü Carmen Gaitan gibi sanat dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri, ödüle gerekçe olarak, Füsun Eczacıbaşı başkanlığındaki SAHA Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi modeli yaratmasını gösterdi.

Füsun Eczacıbaşı

Ödülünü İspanya Kraliçesi Sofia’nın elinden alan Füsun Eczacıbaşı duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Uluslararası çapta ilk kez verilen bu ödülü Majestelerinin elinden, böylesine saygın konukların huzurunda, kıymetli filantroplar Felipe Jove ve Darlene & Jorge Perez ile birlikte almak büyük bir onur. Bu ödülü, 100’ün üzerinde bireysel ve kurumsal üyenin desteğiyle varlığını sürdüren SAHA Derneği ve ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Eduardo Galeano’nun ‘Hayırseverliğe değil dayanışmaya inanıyorum.’ sözü bizim SAHA’da yaratmak istediğimiz modeli en iyi şekilde anlatıyor. Tepeden inen hiyerarşik bir yapıdan kaçınan, bunun yerine saygı ve dayanışmayla eşitlikçi bir işbirliğine odaklanan bir model… Bizler, bu işbirliği ruhu içinde, Türkiye sanatını uluslararası sanatsal diyaloga entegre etmeyi, sanat için bağımsız bir ‘alan’ (Saha) yaratmayı hedefledik.”