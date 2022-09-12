Füsun Saka'nın ilk kişisel resim sergisi "Saudade" ay sonuna kadar açık

Radyo Gedik, gazeteci Füsun Saka'nın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Füsun Saka, insanın önüne konulan yapay hedeflere, sosyal ve ekonomik hırslara "Saudade" sergisi ile karşı çıkıyor. Portekizce 'özlenen bir zamana veya kişiye kavuşulamayacağı hissi' anlamına gelen saudade ile Saka, yakın geçmişin uzakta kalmış duygularını fırçasıyla selamlıyor. Sergi, 30 Eylül Eylül’e kadar Radyo Gedik'te görülebiliyor.