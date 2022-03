Garanti BBVA Konserleri ile bahara merhaba!

Takip Et

Pandemi nedeniyle fiziki ortamda yapılmasına bir süredir ara verilen Garanti BBVA Konserleri,

19 Mart’tan itibaren yeniden başlıyor. Popüler müziğin sevilen isimleri, IF Performance Hall Beşiktaş’ta ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde düzenlenecek üç farklı konserde müzikseverlerle buluşacak. Garanti BBVA kredi kartı sahipleri konser biletlerini yüzde 20 indirimle alabilecek.

Garanti BBVA Konserleri, Büyük Ev Ablukada ile bahara ‘merhaba’ diyecek. Alternatif rock grubu, konserler kapsamında 19 Mart Cumartesi 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak.

Türkçe alternatif müziğin önde gelen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, 3 Mart Çarşamba günü 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta, en sevilen şarkılarını müzikseverler ile beraber söyleyecek.

Indie pop ve elektropop tarzıyla dünya çapında şöhrete sahip Kid Francescoli, 7 Nisan Perşembe 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak.