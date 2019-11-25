Gastromasa bir kez daha uluslararası şefleri ağırlayacak
Uluslararası şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı bu yıl beşincisi düzenlenen Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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