Gastromasa ilk ihracatını gerçekleştirdi!

Gastromasa, global bir marka olarak ilk ihracatını gerçekleştirdi. İstanbul’un yanı sıra Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de gerçekleşmesi için anlaşmaya varılan etkinlik, Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Mariana Oleskiv ve Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen tarafından imzalandı.

Gökmen Sözen

Gökmen Sözen, konuşmacı olarak katıldığı bir panelle uluslararası gastronomi konferanslarının bölge turizmi ve gastronomisine etkisine dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Gastromasa’nın şu anda dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olduğunun belirten Sözen, “Gastromasa’da başından beri kültürler arasında bir köprü oluşturmayı amaçladık ve bugün, sınırları aşarak bu organizasyonu global bir markaya dönüştürdüğümüz için mutluyum. Hedefimiz yarattığımız uluslararası etkileşim ile tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Ukrayna gastronomisini de dünyaya tanıtmak. Biz çok heyecanlıyız, çünkü 2022 gastronomi dünyası için çok hareketli ve verimli bir yıl olacak” dedi.

Ukrayna mutfağının yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Sözen, “Burada öncelikle Kiev’e geldik ve sokak yemeklerinden şef restoranlarına kadar birçok farklı deneyim kazandık. Ardından Odessa’yı gördük. Ukrayna çok yetenekli, kreatif şefler yetiştiriyor ve onlar aslında bu ülkenin geleceği. Gastromasa’nın amacı, bölge mutfağıyla birlikte ürünleri de dünyaya tanıtmak. Ukrayna’nın patatesi ve diğer yerel ürünleri bu noktada büyük bir gastronomik zenginlik olarak karşımıza çıkıyor. Kreatif şefler ve ürünler dünyaya yayıldığında Ukrayna’da gastronomi turizmi gerçekleşir ve biz de tam olarak bunun için buradayız” dedi.

Çok katmanlı bir organizasyon

Gastromasa’nın çok katmanlı bir organizasyon olduğunu belirten Gökmen Sözen, dünyaca ünlü şeflerin yanı sıra dünyanın en iyi sommelierlerini, miksolojistlerini ve HoReCa firmalarını aynı platformda buluşturarak bir etkileşim yarattıklarını söyledi.

Ukrayna’da birkaç günlük şehir ve gastronomi turuyla başlayacak olan Gastromasa’da şefler ve uluslararası medya kuruluşları Ukrayna’nın yerel ürünlerini ve gastronomisini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu deneyimin ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 30 Eylül’de gerçekleşecek şehir turuyla konuklar bu kez Kiev’in özgün lezzetleriyle ve yetenekli şefleriyle bir araya gelecekler. 1 Ekim’de sahneye taşınacak konferans ile de dünya yıldızları gastronomi tutkunlarıyla buluşacak; deneyimlerini, gastronomiye dair bakış açılarını ve mutfak sırlarını paylaşacaklar.