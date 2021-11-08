Gastromasa’nın konuk şefleri, Gastronometro’da buluştu

Bu yıl “tasarım” teması ile Metro Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen VI. Gastromasa Konferansı kapsamında ülkemize gelen konuk şefler, Türkiye’ye özgü lezzetlerle tanıştırmak için Gastronometro’da ağırlandı. Bu kapsamda Metro Türkiye, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan illerimize ait özel lezzetlerden yerel ürün eşleşmeleri ve Türk sokak yemeklerine kadar birçok eşsiz lezzetimizi sunulduğu özel bir etkinlik düzenledi. Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng’ün de katıldığı toplantıda gastronomi dünyasından Michelin yıldızlı Dabiz Munos, Antonio Bachour ve Oriol Castro, Vladimir Mukhin gibi şeflerle uluslararası çapta ün kazanmış Türk şefler bir araya geldi.

Sinem Türüng

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Gastromasa Gastronomi Konferansı’nın da tıpkı Metro Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Gastronometro platformunda olduğu gibi katılımcıları Türk mutfağı ile buluşturduğuna, Türk şefler ile yabancı şefleri bir araya getirdiğine dikkat çekerek ilk yıllarından bu yana konferansa ana sponsor olarak desteklediklerini söyledi. Türüng, “Metro Türkiye olarak amacımız, Türk mutfağına sahip çıkmak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak. Bu amacımız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda şeflerle işbirlikleri yapmaya, onları bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri platformlarda bir araya getirmeye önem veriyoruz. Bu nedenle yerli ve yabancı birçok şefi ağırlama ve mutfak kültürümüzü tanıtma fırsatı bulduğumuz Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na da ilk yıllarından bu yana destek veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Michelin yıldızlı şefleri Türkiye’de ağırlayan bu özel konferansın gastronomi dünyasını bir araya getirecek olmasının heyecanını şimdiden yaşıyoruz” dedi.