Gastronomi dünyası 3. Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde buluşuyor!

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD), 11 Mayıs’ta gerçekleştireceği 3. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde, gastronominin ekonomi ve turizme etkileri Türkiye’den ve yurt dışından birçok katılımcıyla masaya yatırılacak. Etkinlik ile ilgili TURYİD’den yapılan açıklamada şöyle deniliyor:

“Gelişim potansiyeli yüksek, büyüme hızıyla geleneksel sektörleri geride bırakan, kalkınmanın en yeni kaldıracı olarak gördüğümüz bu kavram; iç ve dış turizmin katma değeri yüksek çeşitlemesini, ülke mutfağının ve gıda ürünlerinin ekonomiye katkısı yüksek ihraç ürünlerine dönüşmesini, şehirlerin markalaşmasını ve keşfedilememiş diplomasi olanaklarının artmasını sağlayan yeni bir yol olarak karşımızda.

Ekonomik büyüme modeli gastronomi

TURYİD, “Gastroekonomi Zirvesi”yle Türkiye’nin gündemine gastronomiyi bir ekonomik büyüme modeli olarak getiriyor ve Türkiye gastronomisinin yeni bir endüstri olarak doğacağı bu zirvede, uluslararası markalaşma ve ekonomik büyüme modelinin sırlarını paylaşıyor.

Zirve her yıl dünyadan ve Türkiye’den konusunda farklı başarılara imza atmış kişileri sahnesine alıyor. GastroEkonomi’nin potansiyeli kendi ülkelerinde görüp değerlendirenler, kamu - özel sektör işbirliğini gerçekleştirenler, yoktan var edenler, olanı globalleştirenler, araştırma, geliştirme ve eğitimi gastronomi alanına çekenler, yatırımcılar, sıradan olanı yıldızlaştıranlar, yeni iş ve istihdam olanakları yaratanlar, geleneği hayret verici kılanlar ve yaratıcılığı gastronominin kalbine koyanlar, zirvede hikâyelerini paylaşarak yeni ufuklar açıyor.

Parçası olduğumuz bu ekosistemin tüm değer halkalarını görünür kılmak, konuşulmasını sağlamak bizim en önemli misyonumuz.”

Birçok uluslararası katılımcının da yer alacağı zirvede bu yıl konuşmacıların arasında Fransa Yemek Kültürleri ve Mirası Misyonu Direktörü Pierre Sanner, Keane Brands'ın Grup Stratejisi Direktörü Stefan Breg ve Sürdürülebilir Restoranlar Derneği (SRA) Genel Müdürü Juliane Cailloute de yer alıyor.