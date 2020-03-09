Gastronomi dünyası, “GastroEkonomi Zirvesi”nde buluşuyor

09 Mart 2020

TURYİD, gastronomi dünyasının önemli isimlerini, 25 Mart’ta, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “3. Global GastroEkonomi Zirvesi”nde buluşturuyor. Zirve, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in yer alacağı “GastroEkonomiye ‘İlham’ verenler” başlıklı oturumla açılacak.

Zirvede, Trakya lezzetleri ön planda

Bu yıl “Gastronomi Her Yerdedir!” temasıyla düzenlenecek ve dünyadaki sektör profesyonelleri, gastronomi meraklıları, alanında önemli isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları zirvenin odağında ise, Trakya bölgesi ve bölgenin turizm ve gastronomide sahip olduğu potansiyel olacak. Zirve kapsamında verilecek sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde ise, konuklara Trakya mutfağının lezzetleri sunulacak. Zirvede “Trakya” ile ilgili de çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Rehber hazırlandı

Trakya mutfağını yaratan bin bir çeşit lezzeti bir araya getiren bir rehber de program kapsamında hazırlandı. Rehberin içeriği, mutfak kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan Aras ile Yerküre Yerel Çalışmalar Bilimsel Araştırma Kooperatifi uzmanları tarafından oluşturuldu. Rehberde Edirne’yi, Tekirdağ’ı, Kırklareli’yi ziyaret etmek isteyenler için bağ rotaları, peynir üretim destinasyonları, ciğerciler, köfteciler, esnaf lokantaları, tatlıcılar, yol lokantaları, meyhaneler, ilçelerin, köylerin saklı kalmış lezzet durakları, köy üretici pazarları ve şenlikleri hakkında bilgi veriyor.

Konuşmacılar ve oturum başlıkları

Zirvenin konuşmacıları ve oturum başlıkları ise şöyle:

Dünya Turizm Örgütü Turizm Pazarlaması ve İstihbarat Şefi Sandra Carvao, “Kalkınma için Yeni Bir Yol: Gastronomi Turizmi”

Fransız Gıda Mirası ve Kültürleri Misyonu Müdürü Pierre Sanner, “Fransa’nın Gastronomi Şehirleri Rotası”

Araştırmacı-yazar Sam Chapple Sokol, “Çok Kültürlü Dünya Düzeninde Mutfak Diplomasisi”

Morris Lynnell Reid: “Türk Gastronomisi Saygıyı Hak EdiyorEndüstri Tasarımcısı Katharina Unger, “Gıdayı Yeniden Tasarlamak”

Financial Times Yazarı Bill Knott, Selin Kiazım, Civan Er; “Londra’da Yeni Türk Mutfağı”

Restoran Tasarımcısı Alan Yau; “Modüler Satış Mimarisi”

TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Gastroekonomi Zirvesi Başkanı Ebru Koralı, “Neden Trakya”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Trakya Gastronomi Turizmi Potansiyeli”

Zeynep Arca, Selim Ellialtı, Mustafa Çamlıca, Mehmet Yalçın, “Turizm, Tarım ve İhracatı Buluşturan Bağ: Trakya”

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Çakır ve Şef Julide Başkur, “Yereli Yüceltenler”

ECE Gıda Hizmetleri, Eğlence ve Yerleşim Yönetimi Global Başkanı Jonathan Dougty, “Gelişen F&B Sektörü ile Değişen Gayrimenkul Dünyasında Yeni İş Birlikleri”

Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın “Yemekler Mutfaktan Değil, Teknoloji Şirketinden”

Yemek Yazarı Cemre Torun, ünlü şef Mehmet Gürs ve işletmeci Sahir Erzozan, “Görünenden Fazlası”

Girişimci Jale Erentok, “Logoların Arkasında Ne Var?”

Armada Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Zoto, Tershane Karaköy Kurucusu Vedat Başaran, Neolokal Kurucusu, şef Maksut Aşkar, The Marmara Operasyon Grup Başkanı Ata Eremsoy “Gastronomi Turizminde Yeni Bir Değer: Restoran ve Otel İş Birlikleri”

Yapımcılar Timur Savcı, İzzet Pinto, Gökhan Mutay, “Türk Dizilerinin Ülke Markası Yaratmada ve Turizmdeki Etkisi”

Sadriye Görece; “Blind Look”

Öte yandan 2020 zirvesi kapsamında TURYİD’in iş birliği yaptığı ve birlikte projeler gerçekleştirdiği kurumlar da başarılı projeleri hakkında bilgiler verecekler.

Gazeteciler Hakan Güldağ, Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz ve Şükrü Andaç: “GastroEkonominin Yeni Elçileri”