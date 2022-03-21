Gastronomi sektörünün önde gelen isimleri tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Gastronomi sektörünü eğitim odaklı vizyoner paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Culinary Forum 2022 “Education” Nirvana Cosmopolitan Hotel Antalya’da gastronomi sektörünün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturdu. Etkinlik, 67 üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İki büyükşehir belediye başkanı, 83 akademisyen 17 farklı konu başlığındaki oturumlarda gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini aktardılar. Panellerde gastronomide kariyer gelişimi tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Sektörün geleceğine ve yeni nesle farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Forum kapsamında, etkinliğe destek veren yerli ve yabancı birçok marka stantlarıyla fuaye alanına renk kattı.

Big Chefs Mutfaklar Koordinatörü ve Culinary Forum Organizatörü Murat Aslan etkinlikle ilgili şunları söyledi:

Murat Aslan

“Son yıllarda birçok şef ve akademisyen arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz gastronomi alanında ülkemizin en büyük sosyal sorumluluk projesi olan ‘Ulusal Aşçılık Kampı’ ve yine gastronomi alanında ülkemizin uzun soluklu projesi unvanını taşıyan ‘Bir Aşçının Dünlüğü’ söyleşileri ile 20 binden fazla gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencileriyle aynı havayı soluduk. Bu süreçte yalnızca şeflerin gözünden değil, öğrencilerin, akademisyenlerin, tedarikçilerin ve yatırımcıların gözünden başka bir dünyaya tanıklık ettik. Kazanım sağladığımız yeni fikirlerin her biri ayrı bir proje niteliğindeydi ve biz bu fikirlerin kaynaklarını birleştirme yolunu seçtik. Kaynakların birleştiği bu yolun yarattığı arzu, gastronomi dünyasının yarınları için bir araya gelmek arzusuyla birleşti. Bu sebeple ‘Culinary Forum – Education’ı gerçekleştirdik. Yerli ve yabancı, ilham veren konuşmacıları ve 5 binden fazla misafiri ağırladık, sektör profesyonellerini dinleyerek öğrencilerin kariyer basamaklarında yeni rotalar çizmesine yardımcı olduk.”

Murat Aslan şöyle devam etti: “Genç nesli ve sizleri, gastronomi sektörünü her yönden masaya yatıran dev bir kadroyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz, bu süreçte bizlere destek olan sponsorlarımız başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim. Umarız bu ve buna benzer organizasyonlar sektör ve gençler için çoğalır ki gelecek nesiller de örnek alıp kendi gelecekleri için bu tarz paylaşımlar yaparlar.”