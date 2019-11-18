Gastronomi turizmi için yol haritası arayışı
Kayseri’de geçtiğimiz haftasonunda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Gastronomi Turizmi Çalıştayı” gerçekleştirildi. Etkinlikte belirlenen yol haritası çerçevesinde Kayseri mutfağını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız verilecek.
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