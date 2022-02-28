Gastronomi ve ağırlama sektörü Antalya’da buluştu

Antalya, Sözen Organizasyon önderliğinde düzenlenen II. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi F-SUMMIT’e ev sahipliği yaptı. Pınar ve Unilever Food Solutions (UFS)’in ana sponsoru olduğu zirve, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da desteklendi.

41 ayrı panelde, toplamda 165 sektör profesyonelinin konuşmacı olarak yer aldığı II. F-SUMMIT kapsamında yeni ürün tanıtımları ve tadım etkinliklerinin yer aldığı bir fuar alanı da oluşturuldu.

Etkinlik, otel ve restoran profesyonelleri, yerli ve yabancı yatırımcılar, F&B yöneticileri, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirdi. Modern Türk mutfağı konsepti, Anadolu mutfağının dönüşümü, lüks ağırlama sektöründeki gelecek senaryoları, Türkiye’deki hazır yiyecek sektörünün geleceği, moderatörlüğünü üstlendiğim Antalya’da otel gastronomisinde yenilikçi büfe konseptleri, STK’ların geleceğe adaptasyonları, gelecekte otel kültürlerinde nelerin değişeceği, Z jenerasyonunun tatil anlayışı ve otellerden beklentileri, gastronominin gelecekteki trendleri ve uluslararası gastronomi yarışmalarının ülkelere etkisi gibi birçok önemli konu etkinlik kapsamında masaya yatırıldı.

22-23 Şubat tarihlerinde Nirvana Cosmopolitan Hotel’de gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını Sözen Organizasyon CEO’su Gökmen Sözen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı gerçekleştirdi.

Gökmen Sözen

II. F-SUMMIT zirvesini kurgularken ağırlama sektörünün gelişmesi için yeni adımlar atılmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını dile getiren Sözen, asıl hedeflerinin Antalya’yı dünya üzerinde önemli bir gastronomi destinasyonu yapmak olduğunu ve F-SUMMIT’in uzun yıllar Antalya markası olmasını arzuladıklarını vurguladı.

Erkan Yağcı

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı konuşmasına Antalya’nın Türkiye’ye gelen üç turistten ikisini ağırladığını ve Türkiye turizminin başkenti olduğunu söyleyerek başladı. Daha iyi olmak için deneyimlerin paylaşılması gerektiğini de belirten Yağcı, bu noktada F-SUMMIT’in farklı bir değer olduğunu söyledi.

Sururi Çorabatır

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, pandeminin turizmi ve yeme-içme sektörünü çok fazla etkilediğini fakat 2021’in kendilerine göre başarılı bir yol olduğunu belirtti. Çorabatır, Fransa ve İspanya gibi turizm ülkelerini dahi geride bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Osman Ayık

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ise sözlerine Antalya’nın dünya turizminde vazgeçilmez bir destinasyon haline geldiğini söyleyerek başladı. F-SUMMIT’in Antalya’nın gastronomi turizmine dikkat çekmek adına yapılan önemli bir organizasyon olduğunu belirten Ayık, bu etkinlikle Antalya’nın turizm, tarım ve ağırlamada bir kez daha ön plana çıktığını vurguladı.