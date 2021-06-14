GastroRize Festivali, 1-3 Temmuz tarihlerinde

Yeşili mavi ile buluşturan, tarihi kaleleri, evleri, şelaleleri ve yemeklerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağı ile de sevilen Rize'de 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan GastroRize Festivali için geri sayım başladı.

Gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturacak festivale şeflerin gastro-şovları renk katacak ve Türkiye’nin balıkçılık guruları bilgiler sunacak. Ayrıca Rize’nin biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri de festivalde yer bulacak.

Rahmi Metin

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, GastroRize festivali ile doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımanın amaçlandığını ifade ederek şöyle dedi:

"Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzu ilerleyen yıllarda büyüterek daha geniş katılımlı bir festivale çevirmeyi, Rize'nin gastronomi kültürünü çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Festivalimize Türkiye’den ve dünyadan katılım sağlayacak önemli şefler, yatırımcılar ve işletmecilerle beraber; Rize’nin lokantalarını, saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini, doğal güzelliklerini ve tarihini de yeniden gözler önüne sereceğiz. Festival kapsamında gerçekleştireceğimiz konferanslarla da Rize’nin hem Türkiye’de hem de dünyada gastronomi ve turizm alanındaki bilinirliğini ve tanınırlığını artırmayı amaçlamaktayız.”

Lokal ürünlerin çeşitliliğini ve geleneksel yemeklerin sürdürülebilirliğini vurgulamayı amaçlayan GastroRize, tarım ve turizm dinamiklerine verdiği değerle de ülke ekonomisi için katkı sağlamayı da hedefliyor.