GastroRize Günleri, gastronomi dünyasını bir araya getirdi

Gastronomi dünyasını buluşturan GastroRize Günleri’nde lokal lezzetler ve gastronomi şölenlerinin yanı sıra Rize’nin biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve lokal dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantalar, çiftçiler, balıkçılar, tarihi özellikler ve hasat etkinlikleri üç gün boyunca konuşuldu, kimileri ziyaret edilerek yerinde görüldü.

1-3 Temmuz tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen GastroRize Günleri’nin açılış konuşmasını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı. Bu yıl pandemi nedeniyle GastroRize Günleri olarak düzenlenen etkinliğin gelecek yıllarda kapsamının genişletilerek uluslararası bir festivale dönüşeceğini söyleyen Metin, turizme verilen öneme değindi ve Rize'de yapılmakta olan havalimanının yıl sonunda faaliyete geçmesi ile beraber şehirde daha fazla kişinin misafir edileceğini kaydetti. Rize'de yapılan yeni konaklama tesisleri ve şehrin içindeki yemek duraklarıyla beraber gelecek yıllardaki festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Rahmi Metin şöyle dedi:

"Oldukça zengin olan yerel damak kültürümüzün gerek tadıyla gerekse sunumuyla dünya gastronomisi açısından büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Biliyoruz ki; bundan sonraki süreçte hepinizin desteği ile şehrimizi tüm dünyadan daha fazla insanla buluşturacağız, turistik ve ekonomik değerini daha üst seviyelere taşıyacağız. Özellikle Karadeniz ülkelerinden Rize'ye turizm akışının sağlanmasında GastroRize'nin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.

İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz, özellikle yaylaları gördükçe ne kadar özel bir coğrafyaya sahip olduğumuzu da görecekler. GastroRize ile festivalle amacımız, bu alanın gönüllü insanları vasıtasıyla hakikaten Türkiye'ye, coğrafya olarak Karadeniz coğrafyasına ve dünyaya zaman içinde Rize'mizi, lezzetlerimizi tanıtabilme şerefine nail olmaktır."