Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) gün sayıyor

Dünya Bankası’nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Gaziantep gastronomisinin dünyaya açılmasında önemli mihenk taşlarından olan Uluslararası GastroAntep Festivali’nin dördüncüsü bu yıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile işbirliği içinde, 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin festivalin dört gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi, lezzet tutkunlarını Gaziantep’e çağırdı.

Fatma Şahin

Gaziantep’in UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına girmesinin uzun bir süreç olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, “Ama sonunda başardık ve hamdolsun çok farklı bir noktaya getirdik. Bu yılki temamız: Sürdürülebilirlik. Dünya sürdürülebilirliği konuşuyor. Sürdürülebilir kalkınma için gastronomi. O yüzden biz kebap, lahmacun, baklava şehri de değiliz. Vegan, vejetaryan, çölyak hastaları için oluşan özel menüler artık bunlarla da uzmanlaşıyor, uzmanlaştırıyoruz” dedi.

“Ana ve ata tohum kütüphanesi kuruyoruz”

Şahin, ata tohumlarına, yöresel ürünlere sahip çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Nizip’te eğer Ege’nin zeytin tohumunu ekmeye devam edersek, gastronomi memleketi olamayız. Bizim bölgenin yağışına ve nemine uygun atalık tohumlarımız var. Bölgede toprak analizi yapıyoruz ve analize göre tohumu belirliyoruz. Ana tohum ve ata tohum kütüphanesi kuruyoruz. Bu o kadar önemli ki. Kendi ata tohumumuzu, ana tohumumuzu dağıtmak için Tarım Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu biyoçeşitliliği kullanmamız, toplumla birleştirmemiz, bunu eğitmemiz, çiftçiye bunu iyi anlatmamız ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor.”

“San Sebastian ile yarışıyoruz”

Gastronominin artık bir destinasyon ve bölgesel kalkınma anlamına geldiğini söyleyen Şahin, “Gastronomi artık bir destinasyon, bölgesel kalkınma. Ortak söylem, ortak eylem ve ortak dil, ortak hedef. Artık biz San Sebastian ile yarışıyoruz. Festival içeriğinde her şey var. Hep beraber bu festival coşkusunu beraber hissedelim. Gaziantep artık tam bir doğal eczane, şifa. Michelin yıldızlı şefler geliyor Gaziantep’e. Öğrenciler büyük bir ilgi gösteriyor. Bu ekibimizin sürdürülebilirliğiyle oldu. Kimi görmek, kimi duymak istiyorsanız bizde” diye anlattı.

Festivalde Michelin yıldızlı şeflerin etkinlikleri yanı sıra, Gaziantep’in yöresel ürünleri ile düzenlenecek workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. GastroAntep Festivali ile Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkânı da sağlanacak.