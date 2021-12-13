Gelecek Turizmde ile Anadolu Efes’e uluslararası ödül



Anadolu Efes’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında hayata geçirdiği Gelecek Turizmde programı, UN Global Compact Ukrayna tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik için Ortaklık Ödülleri’nde, “Sosyo-Ekonomik Kalkınma” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Organizasyon kapsamında, Doğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık 100 başvuru, gezegen, insanlar, barış ve sosyo-ekonomik kalkınma kategorileri için değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen kurumlar için ödül töreni, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşti. Tören, pandemi koşulları nedeniyle aynı zamanda çevrimiçi kanallardan da yayındaydı.

14 yıldır destekliyor

Anadolu Efes’in 14 yıldır destek verdiği Gelecek Turizmde programı, aldığı son uluslararası ödülle birlikte, 17’nci ödülüne layık görülmüş oldu. Sürdürülebilir turizm modelleriyle yerel kalkınmaya, yerel halkın ve kadınların güçlenmesine destek olma hedefiyle 2007 yılında yola çıkan Gelecek Turizmde, 70 ayrı ülkeden akademisyenin makalelerinin yer aldığı, “CSR 2.0 Approach to Corporate Governance (KSS 2.0 Kurumsal Yönetim Yaklaşımı)” kitabında “En İyi Sürdürülebilir Turizm Uygulaması” seçilmişti. Pandeminin damga vurduğu 2020-2021 döneminde de devam edene program 2021 yılında da Handboobk of Ecoturism isimli uluslararası yayında yer aldı.

Anadolu Efes’in “sürdürülebilir turizmi, bir yerel kalkınma modeline dönüştürme hareketi” olarak tanımladığı Gelecek Turizmde programı, bu yıl Kars Peynir Rotası’nın yanı sıra Ayancık’ta Ketenin Yolculuğu ve Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi projelerini de destekliyor.