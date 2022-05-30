Genç ve başarılı bir eğitim yuvası: Kapadokya Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), İç Anadolu’nun merkezinde büyük şehirlerden uzakta, evrensel bilimi ve hür düşünceyi olmazsa olmaz kabul eden, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevreye duyarlı bir yaşamı önceleyen bir grup entelektüel ve yerel kalkınma gönüllüsünün inisiyatifi ile Mustafapaşa köyünde 2005 yılında, kurulmuş. KÜN bugün 6 bin civarındaki öğrencisi, 5 yüz üzerindeki çalışanı ve 60 civarında bölüm ve programı ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisi. KÜN, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda mümkün olduğunca bina yapmadan büyümeyi hedeflemiş. Üniversite, koruma amaçlı imar planı ile koruma altına alınmış olan Mustafapaşa köyünün içerisinde, tarihi konaklara dağılmış bir kampüste,mevcut yapı stokunu kullanarak eğitim veriyor. Üniversitenin hedefi köyün tarihi ve doğal varlıklarını korumak, köyün sosyal, mali, kültürel gelişimine destek olmak, olarak vurgulanıyor.

Kurulduğu günden bu yana, yapılanmasını ve gelişimini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüten KÜN, Mustafapaşa’nın kültürel mirasının restorasyon yolu ile korunması, köy içi çevre düzenlemeleri, cephe tasarımları, sokak hayvanlarının korunması, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi programı, su kullanımını ve gıda israfını azaltmaya yönelik programları, yerel istihdam yaratma, yaşam boyu öğrenme imkânları, bölgesel eğitim bursları verilmesi, sıcak hava balonculuğunun geliştirilmesi gibi pek çok alanda bölgenin kalkınmasına ve gelişimine yönelik hizmet veriyor.