Genco Erkal “Bir Delinin Hatıra Defteri” ile Trump Sahne’de

10 Şubat 2020

Genco Erkal, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyicileriyle buluşuyor.

Kara mizahın en iyi örneklerinden olan Bir Delinin Hatıra Defteri, izleyenleri kim zaman güldürürken çoğunlukla düşündürüyor. Yönetmenliğini ve oyunculuğunu Genco Erkal’ın üstlendiği oyun, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları anlatıyor.

Gogol’un ünlü oyununda, takıntıları olan bir devlet memurunun gündelik yaşantısı ve karşılıksız aşkı yer yer mizahi ama yoğun olarak dramatik bir şekilde anlatılıyor. İçinde bulunduğu ruhsal durumdan dolayı yaşadıklarını çok farklı şekillerde yorumlayan karakter, oyunda izleyiciyi kendi hayatının içine çekip duygu dolu anlar yaşatıyor.