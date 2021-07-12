Genco Erkal’dan Ahmed Arif anısına

Genco Erkal’ın, Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi “Şahdamarım”, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Avrupa yakasında ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek! Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. URU organizasyonu ve Mey|Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleşen, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunun biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00’e kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor. Seyirciler, kapı açılış saati olan 18.30’dan itibaren bahçe ve fuaye alanında, açık havada zaman geçirme imkânı da buluyor.