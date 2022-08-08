Gezginlerin tercihi Rahmi M. Koç Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, TripAdvisor’ın “Travellers’ Choice 2022” ödülüne layık görüldü. Müze, dünyanın her yerinden gezginlerin 12 ay boyunca yaptığı puanlama sonucunda hazırlanan “İstanbul’un gezilecek en iyi 25 destinasyonu” listesinde yer aldı.

Rahmi M. Koç Müzesi, dünyanın her yerinden gezginlerin değerlendirmeleri sonucu belirlenen ve 5 üzerinden minimum 4,5 puan alan otel ve işletmelerin layık görüldüğü TripAdvisor ödülünü bir kez daha kazandı. Müze, TripAdvisor'ın binlerce kullanıcısının oyları neticesinde belirlenen “Travellers' Choice 2022” listesinde, İstanbul’da gezilecek en iyi 25 destinasyon arasında yer aldı.

Mine Sofuoğlu

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada “Rahmi M. Koç Müzesi olarak farklı alanlara ilgi duyan, her yaş grubundan ziyaretçiye hitap ediyoruz. Her yıl 200 bini aşkın yerli ve yabancı misafiri müzemizde ağırlıyoruz. 14 binin üzerindeki zengin koleksiyonumuz yegâne ve özgün özelliğini koruyor. Bunun yanı sıra koleksiyonumuza düzenli olarak eklenen yeni objeler ile ziyaretçilerimizin müzemizde yaşayacağı deneyimi unutulmaz hale getirmek için çalışıyoruz. Dönemsel sergilerimiz, çocuklara yönelik eğitim ve atölyelerimiz ile kültür ve eğlencenin adresi olmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en canlı, tarihi, kültürü ve mimarisiyle eşsiz şehirlerinden İstanbul’da müze olarak çok özel bir yere sahibiz. Ziyaretçilerimizin burada yaşadığı deneyimin sonucunu böylesi çok kıymetli ödüllerle görmek de bizi ayrıca mutlu kılıyor” dedi.

Rahmi M. Koç Müzesi, TripAdvisor platformunda “İstanbul’un En İyi 10 Müzesi” listesinde üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca beş yıl arka arkaya gezginlerin verdiği yüksek puan neticesinde Mükemmellik Sertifikası alan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, İftihar Listesi’nde yer alıyor.