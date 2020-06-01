“Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” Google Arts & Culture platformunda...

01 Haziran 2020

Osman Hamdi Bey’in, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Resim Koleksiyonu’nda yer alan 6 tablosunun bilimsel araştırma ve konservasyon çalışmalarının süreç ve bulguları, kültür sanat dünyasının en önemli dijital platformlarından Google Arts & Culture’a taşındı. 6 Haziran 2018’den bu yana Atlı Köşk’te ziyaret edilebilen Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey sergisine de kaynaklık eden araştırma, böylece uluslararası düzeyde erişime açıldı.

Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle ziyaret edilebilen çevrimiçi sergi, bir sanatçının üretimini daha yakından tanımak için kullanılan bilimsel yöntemleri anlaşılır kılmasının yanı sıra Osman Hamdi Bey’e atfedilen eserlerin teknikleri ve malzeme yapılarına dair ayrıntılı bilgiler sunuyor. Projede, sanatçının Vazoda Çiçekler, Kuran Okuyan Hoca, Kokona Despina, Naile Hanım Portresi, Arzuhalci ve Cami adlı tabloları karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

2016’da başlatıldı

“Osman Hamdi Bey Tablolarının Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu” bilimsel araştırma çalışmaları, Bank of America Merrill Lynch’in uluslararası “Sanatı Koruma Projesi” kapsamında 2016 yılında başlatıldı. Söz konusu çalışma, dünyada Osman Hamdi Bey tabloları üzerine gerçekleştirilmiş en ayrıntılı araştırma özelliğini taşıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla yürütülen projede Getty Konservasyon Enstitüsü de test sonuçlarının değerlendirilmesinde danışmanlık yaptı.

Projenin bilimsel danışmanlığını Danimarka Müzeleri Ortak Konservasyon Merkezi Tablo Konservasyonu Uzmanı Filiz Kuvvetli üstlendi. Bilim komitesinde ise SSM Resim Koleksiyonu Yöneticisi Hüma Arslaner, SSM Konservasyon Laboratuvarı Yöneticisi Nurçin Kural Özgörüş, Getty Konservasyon Enstitüsü Kimya Uzmanı Lynn Lee, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendislik Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülgün, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM’da görev yapan Dr. Meltem Sezen ve Dr. Feray Bakan yer aldı.