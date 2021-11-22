Grup Gündoğarken’in müzikal yolculuğu Trump Sahne’de

‘Ellerimde Çiçekler’, ‘Gibi Gibiyim’, ‘Ankara’dan Abim Geldi’ ve ‘Sensiz Olmaz’ gibi sevilen şarkılara imza atan Grup Gündoğarken, 22 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Trump Sahne’de sevenleriyle buluşacak. Türkiye'nin en köklü grupları arasında yer alan Grup Gündoğarken’in hayranları, müzik dinletisi ile sevilen grubun keyifli hikâyeleri ve 40 senelik müzikal yolculuklarına ortak olacaklar.