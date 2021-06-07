Gülsin Onay’ın Beethoven yorumları CD oldu

Gülsin Onay’ın hem CD olarak raflarda hem de iTunes, Amazon ve Spotify dahil olmak üzere dijital platformlarda yer alan çalışmasında Beethoven’in "Moonlight" ve "Veda" ve Sonat no.30, Mi majör Op.109’u yer alıyor. Gülsin Onay, yeni çıkan CD’si ve yeni performanslarıyla ilgili bir açıklama gönderdi. Onay, şunları yazdı:

“Sevgili dostlarım ve değerli müzik severler,

Yaz ilerledikçe, dinleyici ile canlı konser fırsatları açılmaya devam ediyor. Aylar süren iptallerin ardından, karantina ve benzeri seyahat kısıtlamalarından kaynaklanan kısıtlamalar ve konser programı planlamalarındaki zorluklarla da olsa konserlere yeniden başlayabiliriz gibi görünüyor.

Yaz ayı konserlerim, bu ayın sonunda 26 Haziran'da Mafra Müzik Festivali'nin kapanış konseri de dahil olmak üzere Portekiz'de üç resitalle başlıyor. Temmuz ayında Almanya'da Bremen Avrupa Piyano Yarışması jüri üyesi olarak 2 hafta geçireceğim. Ardından, Mozart'ın KV414 Piyano Konçertosu'nu çalacağım 18. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin 24 Temmuz'daki açılış konseri için Türkiye'ye, ardından 27 Temmuz'da Ohrid Yaz Festivali’nde bir resital vermek üzere Kuzey Makedonya'ya gideceğim.

Bu arada çevrimiçi etkinliklerim devam ediyor. Bu günlerde İrlanda'daki Valentia Oda Müziği Festivali ve Ankara Müzik Festivali için resitaller kaydediyorum.

Son olarak, Lila Müzik etiketiyle tamamı Beethoven'in eserlerinden oluşan ikinci CD'min piyasaya çıktığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Hem CD olarak raflarda hem iTunes, Amazon ve Spotify dahil olmak üzere dijital platformlarda yer alıyor. Beethoven’in ‘Moonlight’ ve ‘Veda’ ve Sonat no.30, Mi majör Op.109’u keyifle dinleyeceğinizi umarım.”