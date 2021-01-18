Gülten Akın şiir dinletisi İş Sanat’ta

İş Sanat’ın dinleti serisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerden Gülten Akın olacak. Modern şiirin güçlü kalemi Akın’ın şiirlerini, “Kestim Kara Saçlarımı” başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek. İlk dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem temalarına ağırlık veren, daha sonrasında ise toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın şiirlerinden derlenen program 18 Ocak akşamı saat 20.30’da yayımlanacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği etkinlik, sezon boyunca İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

Diğer etkinlikler

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta yayında olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Dünyaca ünlü klasik masallar 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eseriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.