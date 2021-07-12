Gümüşlük’te Festival, sürdürülebilir projelerle başlayacak

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl 24 Temmuz – 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulanacağı bir ortamda bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Antik Taş Ocağı’nda başlayacak. Devlet Sanatçısı, piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble’ın birlikte sahne alacağı açılış konserini, Şef Nisan Ak yönetecek.

Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda, gerçekleşecek 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Institut Français Türkiye İzmir, Liba Laboratuarları, Aktur A.Ş., Barbaros Yachting, Sistem A.Ş. ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle sanatseverlere sunulacak.

Müzik devam ediyor

Her yıl ‘Suda’, ‘Kumda’ ve ‘Taşta’ konseptiyle düzenlenen festivalde bu yıl 17 konser, 2 ustalık sınıfı öğrenci konseri ve 2 DJ performansı gerçekleştirilecek. 2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağı, Zefirya Kültür Merkezi, Gümüşlük Sahili’ndeki festival merkezi ve Toprak Ev’de yapılacak konserlere ek olarak, Gümüşlük Festival Akademisi bünyesinde piyano ve çello masterclassları düzenlenecek. 1 - 12 Ağustos tarihleri arasındaki piyano masterclassına Gülsin Onay, Pablo Galdo ve Valerian Shiukashvili eğitmen olarak katılacak. 12 - 18 Ağustos tarihleri arasındaki çello masterclassını ise Fransız çelist Henri Demarquette üstlenecek.

Programda neler var?

Açılış konserinin ardından Hollanda’dan North Sea String Quartet; Güney Kore’den genç piyanist Kisuk Kwon; müzik yaşamını Hollanda’da sürdüren Meral Polat Caz Trio; İspanyol piyanist Pablo Galdo; Gürcistan’dan Piyanist Valerian Shiukashvili; keman, çello ve piyanodan oluşan Nova Trio; Piyanist Barış Büyükyıldırım; Hakan Başar Caz Trio; keman, çello ve piyanodan oluşan Trio Likya; Sırp piyanist Zoran İmsirovic; Elif Çağlar Caz Quartet; Fransız çelist Henri Demarquette ve piyanist Özgür Ünaldı; Hollanda'dan Trio Reijseger Fraanje Sylla birer konser verecek. Festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay ayrıca bir de solo performans sergileyecek. Festival, İsrail'den Çelist Maya Belsitzman & Perkisyoncu Matan Ephrat ile devam edecek. Ayrıca DJ performanslarıyla Mx. Sür & Q-BRA (Kübra Uzun) ve Almanya'dan Dj Lakuti de 13 & 14 Ağustos’ta festival sahnesinde olacak. 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 29 Ağustos akşamı, El Ele Müzik Senfoni Orkestrası, Piyanist İlyun Burkev ve Kemancı Naz İrem Türkmen’in Antik Taş Ocağı’nda verecekleri konserle son bulacak.

"Yeşil Yaşam Gümüşlük Etkinlikleri"

Geçtiğimiz yıl programa eklenen çocuk projelerinin içeriğini zenginleştiren, sayısı ve sürecini de uzatan festival, çocukları yeşil yaşam, temiz enerji, ekoloji ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Festival konserleri öncesinde "Yeşil Yaşam Gümüşlük Etkinlikleri" adı altında PEK-DER (Peksimet Eğitim ve Kültür Derneği) işbirliği ile çocuklar için alternatif eğitim programı olacak.