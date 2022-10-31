Gürol Sözen’den Kurtuluş Savaşı’na destansı yorum

Gürol Sözen’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Anadolu uygarlıkları ve coğrafyasının kültürel mirasından esinlenerek yazdığı kapsamlı kitaplar, Anadolu Uygarlıkları hakkında yapmış olduğu araştırmalar, belgesellerin sanatçı da bıraktığı izler bu kez farklı bir çalışma ile karşımıza çıkıyor. Gürol Sözen’in konusu: Kurtuluş Savaşı’nın destansı yorumu.

Sözen; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren bu büyük destanı, bu büyük olguyu resimlemesini ve yorumlamasını, gelecek kuşaklara bir “hatırlatma” olarak tanımlıyor. Proje danışmanlığını Prof. Dr. Kıymet Giray, serginin mekân tasarımını İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Dr. Meltem Giray ve grafik tasarımını Hakan Dölarslan’ın yaptığı “1919-1923 Destan ve Onlar” başlığı altındaki sergi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 27 Kasım’a kadar sürüyor.

Kıymet Giray

Serginin proje danışmanlığını yapan sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray eserleri şöyle yorumluyor:

“Gürol Sözen’in “Destan ve Onlar” sergisi, sanatçımızın 2020 yılından başlayarak özel olarak planlayıp, tasarlayarak yaptığı eserlerini kapsamına alan destansı niteliklere haiz olan kompozisyonlardan oluşmaktadır. Değerli sanatçımız Gürol Sözen’in, “Destan ve Onlar” konseptli, soyutlamalarının yer aldığı eserleri, sanatçının yaşamı boyunca durmaksızın çalışarak geliştirdiği, özgün estetik değerlerinin günümüz çağdaş sanatına uyarlı olan göstergeleridir.”