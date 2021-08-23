Güven Kıraç üçüncü resim sergisini Bodrum’da açtı

Oyuncu kimliğinin yanı sıra şiir ve resim çalışmalarıyla da tanınan Güven Kıraç’ın üçüncü kişisel resim sergisi Distopya, Bodrum’daki meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda ziyarete açıldı.

Eski Yunanca’da “kötü” ve “yer” anlamına gelen “dis” ve “topya” hecelerinden oluşan “distopya” sözcüğünü resmettiği tabloların yer aldığı sergisinde Güven Kıraç; maruz kalınan, sıkıştıran, kişiye çaresiz hissettiren, hayatı daraltan, baskılayan şeylerin, durumların ve hislerin tümünü resimlerinde ifade etmeyi amaçlıyor. Kıraç, art brut (ham sanat) çizgisinde ilerleyen eserlerinde ironik mizahı, özgün ve hisli anlatımıyla distopyanın tüm çağrışımlarının yanında geçmişe duyduğu özlemi de yansıtmayı hedefliyor. Sergi, manifestosunda; Binanın insanı yuttuğu bir dünyada / Adı kış ya da yaz olmayan bir iklimde / Umudunuz ve mutluluğunuz çocuklukta kalan bir anıya dönüşmüşse / Gördüğünüz ama uzanamadığınız çarelere bakakalmış olsanız ne yapardınız? / Yoksa şimdi öylece bakakaldık mı? dizeleriyle anlatılıyor. Yüz Buldum adlı ilk solo sergisini 2014 yılında, Suratla/Süratle Devam adlı ikinci sergisini ise 2015 yılında açan Güven Kıraç, 2015 yılında ayrıca Güven’e Dayalı Sergi başlıklı karma serginin küratörlüğünü üstlendi. Kıraç’ın Distopya başlıklı yeni kişisel sergisi, 7 Eylül 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak.