“Haldun Taner Öykü Ödülü” edebiyatçıları bekliyor

Milliyet Gazetesi'nin Haldun Taner'in anısına gerçekleştirdiği “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışması 32’nci senesinde devam ediyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanlar kadar edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarlar da yarışmaya katılabiliyor.

Yarışmaya katılacak yazarlar; 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkçe yayınlanmış kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabiliyor. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla bir aday gösterebiliyor.

Haldun Taner Öykü Ödülü’ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 30 Eylül Perşembe günü saat 17.00’a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul adresine göndermesi gerekiyor.