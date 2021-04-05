Halis Dokgöz’ün son dönem karikatürleri sergileniyor

Halen Dünya Gazetesi’nde çizen ve yazan karikatürist ve adli tıp uzmanı akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün son dönem çalışmalarının yer aldığı karikatür sergisi, 6 Nisan Salı günü 18.00’de İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılıyor.



Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün ilk çalışmaları Kılçık dergisinde yayınlandı. Daha sonra karikatürleri Gırgır, Limon, Çarşaf, ArteFacto, Buduar, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Hürriyet, Milliyet, BirGün, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide basıldı. Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur ve Hekim Forumu dergilerine çizdi. 2016-2018 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde günlük olarak karikatürleri yayınlandı. Karikatürleri Türkiye dışında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan, Romanya, Polonya, İran, Kıbrıs, Portekiz, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Güney Kore, Sırbistan ve Çin gibi ülkelerde de basıldı. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan çeşitli ödüller aldı.



1989’da Güneşin Girmediği Yere, 2010’da Çizgisel, 2019’da Metafor ve 2020’de Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi adlı kitapları yayınlandı.