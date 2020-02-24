Happy Moon’s yeni markası Icon, Akmerkez’de açıldı

24 Şubat 2020

Happy Moon’s Grup, yeni markası Happy Moon’s Icon’un ilk restoranını Akmerkez’de açtı. İtalyan mutfağı ağırlıklı dünya mutfağı menüsü sunan Icon, 200 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip… 45 kişilik bir ekibin hizmet verdiği Happy Moon’s Icon, mimar Ali Türker tarafından tasarlandı.

Restoranın menüsünde kahvaltıda “Çilekli Gronala”, “Dana Baconlu Kruvasan” gibi farklı beğenilere hitap eden lezzetler yer alıyor. “Burrata”, “Kinoa Köftesi” ve “Kalamar Tava” gibi yemekler, başlangıçlar bölümünde sunuluyor. Ana yemek ve salatalar bölümünde de “Levrek Bruschetta”, “Jumbo Karidesli Avokado Salata”, “Beş Peynirli Ravioli”, “Icon Bonfile”, “Somon Izgara” ve “Kokoreçli Pizza” gibi tatlar dikkat çekiyor. Happy Moon’s Icon menüsünde Happy Moon’s Grup’un iddialı olduğu Meksika mutfağı ile birlikte farklı burger çeşitlerine de yer veriliyor.

Hüseyin Armutlu

Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Happy Moon’s Grup olarak 20’nci yılımızı geride bıraktık. 20 yılın sonunda farklı müşteri ihtiyaçlarına hizmet veren 4 markamız, toplamda 40’a yakın şubemiz ve grup çatısı altında 2200’ü aşkın çalışanımızla; çıtamızı her geçen gün daha da yükseğe çıkarmak için çalışıyoruz. Happy Moon’s Icon da bu 20 yıllık tecrübemizin sonucunda hayat buldu. Tüm deneyimimizi burada değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Gerek ambiyansı, gerekse yemek ve servisteki iddiasıyla Akmerkez’e, hatta bulunduğu bölgeye yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Yıl sonuna kadar, biri Galataport’ta olmak üzere, İstanbul’da 2 adet daha Happy Moon’s Icon açmayı planlıyoruz” dedi.