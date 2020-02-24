“Hayatın Mutfağı”ndan 58 yöresel reçete

24 Şubat 2020

Life Projesi ve Mutfak Sanatları Akademisinin işbirliğiyle yayınlanan yemek kitabı ‘The Cuisine of Life’ (Hayatın Mutfağı) farklı ülkelerden 24 kişinin yöresel tariflerini içeriyor. İngilizce olarak basılan kitap, mülteci ve ev sahibi toplulukların yemek kültüründeki önemli rolüne ışık tutmayı hedefliyor.

Filiz Hösükoğlu, Dr. Johanna Mendelson Forman ve Alaa Alegori’nin editörlüğünü yaptıkları kitapta Kathleen Newland, Yigal Schleifer, Mert Fırat, Dalia Mortada, Zeynep Kakınç, Nevin Halıcı, Joan Nathan, Artun Ünsal, Musa Dağdeviren, Paul Newnham, David Hertz, Anissa Helou, Cem Erol da yazılarıyla yer alıyorlar.

58 yöresel reçete

Kitap şöyle anlatılıyor:

“Yeni bir kültürün keşfi genellikle damaklarımız vasıtasıyla olur. Türkiye’nin yeni mutfak girişimcilerini tanımanın en iyi yolu size göre de yine onların imzasını taşıyan yemekleri tanımaktan geçmiyor mu?

Bir yıldan fazla süredir sürdürülen Life Projesi ve Mutfak Sanatları Akademisi’nin işbirliği sonucunda raflardaki yerini alan yemek kitabı ‘The Cuisine of Life’ Türkiye, Suriye, Irak, Yemen, Mısır, Cezayir ve Ürdün’de 24 farklı kişinin 58 yöresel reçetesini içeriyor.

Reçetelerin şekillenmesinde Life Projesi’nin parçası olan geniş girişimci camiasının üyelerinin önemli katkıları oldu. Kitap, mülteci ve ev sahibi toplulukların yemek kültüründeki önemli rolüne ışık tutuyor ve Life Projesi ile hayatlarına dokunulan bu isimlerin hikâyelerini anlatıyor.”

‘The Cuisine of Life’ kitabını Mutfak Sanatları Akademisi’nin Maslak merkezinden satın almak mümkün. ABD’den sipariş vermek isteyenler https://lifeforentrepreneurs.com/cookbook linkini kullanabiliyorlar.

Life Projesi

Global mülteci krizlerinin çözümü amacıyla Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE), Uluslararası Gelişim Yönetimi (IDEMA), Stimson Merkezi, Mutfak Birliği ve Michigan Üniversitesi William Davidson Enstitüsü tarafından oluşturulan LIFE projesi, mülteciler için gıda girişimciliği, geçim kaynaklarının geliştirilmesi, Mersin ve İstanbul’da gıda girişimcilik merkezleri aracılığıyla sosyal uyum, gastrodiplomasi etkinlikleri ve proje yemek kitabının basılması gibi konuları destekliyor.