Hayri Cem’in yeni kitabının tüm telif geliri Darüşşafaka’ya

Teknoloji, yeni yazılımlar, yapay zekâ uygulamaları. Dijitalleşmenin kavramdan, yaşam tarzına dönüşen yolcuğu bir yandan göz kamaştırıcıyken bir yandan da oldukça korkutucu senaryolara da konu ediliyor. İş insanı Hayri Cem’in, daha önce yayınlanmış yazılarından yola çıkılarak genişletilen ve derinleşen kitabı Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Dijital Dönüşüm tanımları, karşılaştırmaları ve yaptığı projeksiyonla kimi zaman bir dijital sözlük görevi görürken kimi zaman da ortaya koyduğu sıra dışı bakış açısıyla dijitale fütüristtik bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Kitap, ele aldığı başlıklarını pratik ve güncel bir dille masaya yatıyor. Veri diktatörlüğü, yapay zekâ, blockchain, kuşaklar, toplumların tarihsel dönüşümü, markalar, sektörler, robotlar, yeni nesil yazıcılar… Son yıllarda hayatımıza giren tüm bu dijital kavram ve olgular Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Dijital Dönüşüm’ün ele aldığı konular arasında yer alıyor.

Orion etiketiyle yayımlanan ve tüm telif geliri Darüşşafaka Cemiyeti’ne devredilen 284 sayfalık Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Dijital Dönüşüm, dijitalin kısa tarihi ile sonsuz geleceği içinde gezinmek isteyenler için…

Cem, 2019 yılında çıkardığı “Medya Planlamasında Kullanılan Araştırmalar ve Veriler” isimli kitabının satışından elde edilecek geliri de Darüşşafaka’ya bağışlamıştı.