Hedef fazlayı çevresel, sosyal ve finansal faydaya dönüştürmek

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla kutlanan 22 Nisan Dünya Günü için yaptığı açıklamalarda, 2030’a kadar etkilerini büyütüp, dokunabildikleri her alanda bir fark yaratmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Olcay Silahlı şunları söyledi:

“Dünya üzerindeki tüm ekosistemler, yaşanan küresel kriz karşısında dengelerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı ve âdeta bir yaşam mücadelesi vermeye başladılar. Etki alanı tahmin ettiğimizden de büyük olan ve mevcut ekosistemler üzerinde adeta bir domino etkisi yaratarak iz bırakan bu kriz için acilen harekete geçmemiz gerektiğinin alarmlarını birçok farklı alanda görebiliyoruz. Gelecek nesillerin yaşamını sürdürülebilmesi ise bugün aldığımız onarıcı ve iyileştirici aksiyonlar ile mümkün. Bu anlamda, sosyal bir girişim olarak bizlerin de pusula edindiği Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) dinlemek ve bu amaçlar doğrultusunda yol haritaları tasarlamak Dünyamızı kurtarma yolunda oldukça önemli bir adım.”

22 Nisan Dünya Günü’nün cesurca hareket etmek ve yenilikleri hayata geçirmek için bir çağrı niteliğinde olduğunu da sözlerine ekleyen Silahlı şöyle devam etti:

“Âtıl ürünlere talibiz”

“Gıdayı odağına alan ve gıda atığını önlemek ve var olan atıkların döngüsel ekonomiye katkısını sağlamak; fazlayı çevresel, sosyal ve finansal faydaya dönüştürmek için çözümler geliştiren bir girişimiz. Bizler üzerimize düşeni yapmak için teknoloji ve inovasyondan güç alıyoruz. SKA 12.3 önergesi doğrultusunda, 2030 yılına kadar tedarik zincirinin tüm halkaları dahil gıda kaybı ve israfını yüzde50 oranında azaltmak için çalışıyoruz. Tedarik zinciri boyunca mevcut atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi için tüm paydaşlar ile uzmanlığımızı paylaşıyor, çözümlerimiz ile sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için emek veriyoruz. Bu çalışmalarımız ve beş yıldır Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğümüz gıda kurtarma operasyonları sayesinde 30 bin tondan fazla gıdanın israf olmasını engellerken 75 bin ton karbon salımının da önüne geçtik. Bizim yolculuğumuz, 2030 yolculuğu; 2030 yılına yaklaşırken etkimizi büyütmeye ve dokunabildiğimiz her alanda bir fark yaratmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, 2021 yılında başlattığımız gıda dışı dikeylerdeki âtıl ürünlerin geri kazanımı için çözüm geliştirme süreçlerine de ivme kazandırarak etkimizi büyüteceğiz; tekstilden ambalaja, kimyasaldan elektroniğe tüm dikeylerdeki âtıl ürünlere talibiz.”