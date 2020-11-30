Hedef, Kars’ın dünyanın sayılı peynir rotalarından biri olması

Türkiye’nin dört bir yanından yerel değerleri turizme kazandıran ve yerel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen Gelecek Turizmde kapsamında hayata geçen Kars Peynir Rotası Projesi, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı tarafından, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ortaklığında yürütülüyor. Projede Kafkas peynircilik kültürünü koruyarak Kars’ta peynir rotası etrafında şekillenen bir turizm anlayışı geliştirilmesi hedefleniyor.

2007 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen Kars Peynir Rotası Projesi ile bölgenin geleneklerinin, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerinin, geleneksel bilgi ve üretim tekniklerinin yeniden canlandırması ve gelecek nesillere aktarılması, bölgenin turizm potansiyelinin desteklenerek yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanıyor.

“Peynir Rotası”

Kars Peynir Rotası Projesi kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve bölgedeki yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk peynir rotası oluşturulacak. Kars'ın yöresel mandıraları ve doğal, kültürel miras alanlarından geçen, iyi yapılandırılmış, haritalandırılmış ve tescillenmiş bir bölgesel rota oluşturmak için Schleswig-Holstein Peynir Rotası iyi uygulama örneğinden yararlanılacak. ‘Kars Peynir Rotası Deneyim Atölyesi’ kurulacak ve peynir rotası üzerinde seçilen mandıralara tur programları organize edilecek. Kars peynirleri envanteri oluşturulup Kars peynir hikâyeleri derlenecek ve yayıma hazır hale getirilecek.