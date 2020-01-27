Helmut Sachers İstanbul’da

27 Ocak 2020

Viyana kahve kültürünün temsilcilerinden Helmut Sachers, kahve, çay ve “smart-dining” lezzetlerini İstanbul’da “Helmut Sachers Roastery”de bir araya getiriyor. İstanbul, Kanyon’daki “Helmut Sachers Roastery” 900 metrekarelik özel alanında, “deneyim” ve “şeffaflık” ilkeleri baz alınarak kurgulanmış.

Kahve, çay ve İtalyan Şef Matteo Bertuletti öncülüğündeki smart-dining bistro alanı ile birbirini tamamlayan lezzetleri bir araya getiren Roastery, ayrıca özel pastanesi, Butterfly butik çikolata standı ve beraberinde workshop alanı ile ziyaretçilerine 360 derece bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Mehmet Çolak

İstanbul’un her zaman özel bir yeri olduğuna inanan bu sebeple de Stambulia ismini verdiği özel serisi olan Helmut Sachers Türkiye CEO’su Mehmet Çolak konuyla ilgili “Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u seçmemizin iki nedeni var. Biri markanın İstanbul’la olan duygusal bağlarından ötürü. 1929’da ilk çekirdekleri kavrulan kahveler Viyana’ya İstanbul’dan gelen kahveler. Bu kahvelerle başlayan yolculuk bizim için çok önemli. Viyana kahvesi deyince eşsiz bir lezzet ve kahve seremonisi yolculuğu dünyada akla geliyorsa, bunun bir sebebi var. Tarih yolculuğunda “yeşil kahve çekirdekleri”nin Viyana’ya nasıl ulaştığını biliyoruz, bunun için bundan tam 90 yıl önce kurulan Helmut Sachers, İstanbul ve Türkiye’ye bir teşekkür etmek için İstanbul’un tam kalbi diyebileceğimiz lokasyonunda 360 derece bir roastery deneyimi sunmak üzere yola çıktık ve ilham kaynağımıza geri döndük” açıklamalarını yaptı.