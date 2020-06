“Her yıl 14.5 milyar dolar çöpe gidiyor''

29 Haziran 2020

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, “Türkiye’de yılda 33 milyon ton ağırlığında çöp toplanıyor ve bunun 14.5 milyon tonu gıda. Ülkemizin neredeyse yıllık tarımsal ihracatı kadar gıda, israf ediliyor. Bu, her yıl 14.5 milyar dolarımızın çöpe gitmesi demek” dedi. İSTİB, bu konuya dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması' düzenliyor. Gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelere toplam 65 bin TL ödül verilecek. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda tüketicilere henüz ulaşmadan kaybediliyor. Dünya genelinde tarımsal kayıplar dahil çöpe giden ve israf olan gıda miktarı yıllık 1,3 milyar ton. Bunun parasal değeri ise 1 trilyon dolar olarak gösteriliyor. Türkiye’de yılda 33 milyon ton ağırlığında çöp toplanıyor ve bunun 14.5 milyon tonu gıda. Ülkemizin neredeyse yıllık tarımsal ihracatı kadar gıda, israf ediliyor. Bu, her yıl 14.5 milyar dolarımızın çöpe gitmesi demek. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, binlerce insan ihtiyacından fazla ürünü evlerinin bir köşesinde kaderine terk ediyor. Dünya genelinde meydana gelen gıda kayıp ve israfın yalnızca 4’te 1’ini önleyebilirse bu miktar dünyada 830 milyon açlık çeken insanın beslenmesine yetecek. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), ''Gıda İsrafına Son Ver'' sloganıyla yola çıktığı 'Gıda İsrafını Engelleme Projesi' ile perakende sektörünün yanı sıra lokanta, kafe, restoran, hastane gibi toplu tüketim yerlerinde de gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral, konuyla ilgili şunları söylüyor:

''Tarladan sofraya büyük kayıp''

''Belediyeler tarafından 2018 yılı toplanan atık miktarı, 33 milyon ton. Toplanan atıkların 14,5 milyon tonunun gıda atıkları olduğu, parasal değerinin 14,5 milyar dolara tekabül ettiği biliniyor. Ülkemizin yıllık tarımsal gıda ihracatının ise 18 milyar dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda neredeyse ihracatımız kadar gıdayı çöpe attığımız ve israf ettiğimiz görülüyor. Bu proje çerçevesinde amacımız; gıda israfının boyutlarını tam olarak ortaya çıkarmak, gıda israfını azaltmak, gıda israf olmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, farkındalık çalışmaları ile halkımızı bilinçlendirmek, gıda çöp olarak israf olduğunda, geri dönüşüm sayesinde ekonomiye tekrar kazandırmak, tarımsal, depolama ve lojistik alanda ürün kaybı sorunları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile ortak çalışmalar yapmak. Nihai hedefte 'Gıda İsrafını Engelleme Projesi', sosyal sorumluluktan öteye geçerek bir sosyal girişimcilik projesine dönüştürülecek.”

İSTİB, ''Gıda İsrafına Son Ver'' sloganıyla yola çıktığı 'Gıda İsrafını Engelleme Projesi' kapsamında kamuoyunda gıda israfı konusuna dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması' düzenliyor. Üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabilecekleri yarışma ile gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelere toplam 65 bin TL ödül verilecek.