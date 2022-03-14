Heritage İstanbul, 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek Heritage İstanbul’da yerli ve yabancı katılımcılar bir araya gelecek. Türkiye'de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinmiş ve doğrultuda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuarı Heritage İstanbul, bu yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında altıncı kez düzenlenecek.

Osman Murat Akan

Fuarla ilgili açıklamada bulunan Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan şunları söyledi: “Ülkemiz ve özelde İstanbul, dünya kültürel miras alanları arasında önemli bir bölge. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Konferans ve Fuarı da bu bilinç ve farkındalıkla doğan, gelişen bir marka olarak uluslararası alanda aynı oranda ses getirmekte. Heritage ekibi olarak; ülkemizin kültür değerlerinin korunması ve kollanması adına, uluslararası teknolojilerin tanıtılması amacıyla çıktığımız yolda altıncısını gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzun, tüm sektörel aktörlerin buluşma yeri olduğunu görmek bize kıvanç ve onur vermekte.

11-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda TG Expo tarafından gerçekleştirilecek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekleri ile organize ettiğimiz Heritage İstanbul 2022’de, fuara eş zamanlı olarak düzenlenen konferanslar, seminer ve diğer yan etkinliklerde dünyaca ünlü iki yüze yakın arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeci bilgi ve birikimini dinleyicilerle paylaşacak.”