Hilton, Türkiye’de “dalya” dedi

Hilton, Türkiye'de faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasında olan 100’üncü otelini açacak. Canopy by Hilton İstanbul Taksim’in Çalık Holding A.Ş. ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tuğrul Temel

Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel, "Türkiye'de 100'üncü otele ulaştığımız bu özel dönüm noktasını duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizim için son derece heyecan verici bir gelişme olan Canopy by Hilton İstanbul Taksim, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim’e yoğun bir enerji getirecek" diyor.

Armin Zerunyan

Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Oteller Ülke Müdürü Armin Zerunyan, "Türkiye Hilton'un 65 yıl önce uluslararası ölçekte faaliyete başladığı ilk ülke. Dolayısıyla Hilton için Türkiye pazarında 100’üncü otele ulaşmak bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri göstermesi açısından çok önemli bir dönüm noktası. Varlığımızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bu önemli pazarda oluşturduğumuz eşsiz birikim ve kurumsal mirasımız ile iftihar ediyoruz" şeklinde konuşuyor.

Hilton, İstanbul’da halen Conrad Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markaları çatısı altında 25 otel işletiyor.