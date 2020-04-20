Hilton’un 43 yıllık çalışanı F&B Müdürü Hasan Sabuncu, koronavirüsten vefat etti

20 Nisan 2020

Hilton İstanbul Bosphorus’un 43 yıllık F&B (Food And Beverage / Yiyecek Ve İçecek) Müdürü, Hasan Sabuncu, bir süredir tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle vefat etti. Sektöre çok sayıda çalışan ve yönetici kazandıran Sabuncu, 13 ülkede 19 adet 5 yıldızlı otelin faaliyete geçmesinde de bizzat görev almıştı.

Sektörün en sevilen isimlerinden; hoşsohbet, kibar ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Hasan Sabuncu’nun ailesine, meslektaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.