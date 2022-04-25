“Hisar Genç Filarmoni Orkestrası”nın ilk konseri 27 Nisan’da

Hisar Eğitim Vakfı bünyesinde, İstanbul’da 1996’dan bu yana faaliyet gösteren Hisar Okulları öğrencilerinin katılımıyla yeni bir “Genç Filarmoni Orkestrası” kuruldu. 83 kişilik HGFO Hisar Genç Filarmoni Orkestrası’nın yarısı okulun müzik alanında yetişmiş öğrencilerinden oluşuyor. Orkestranın ilk yıllarında diğer üyeler profesyonel genç müzisyenler olacak.

İlk konseriyle 27 Nisan 2022 Çarşamba akşamı 20:30’da Fibabanka sponsorluğunda Hisar Okulları Kültür Sanat Merkezi’nde sahne alacak orkestranın sanat danışmanlığını Faris Akarsu yürütüyor. Orkestra’nın şefliğini ise Hisar Okulları müzik öğretmeni Cenk Çalışan üstlenecek. Konserde Hisar öğrencileri ve profesyonel müzisyenlere; konuk solistler Burak Kut (Tenor), Asude Cemre (Soprano) ve Berk Özbek (Tenor) eşlik edecek.

HGFO Hisar Genç Filarmoni Orkestrası "25. Yıl Özel Konseri” kapsamında Leonard Bernstein’ın Batı Yakası Hikâyesi, Andrew Lloyd Webber’in Evita ve John Williams’tan Schindler’in Listesi gibi pek çok dünyaca sevilen müzikalden örnekler seslendirecek.