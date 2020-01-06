HORECA sektörü, Antalya’da buluşuyor

06 Ocak 2020

HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) buluşması 15-18 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ tarafından Antalya'da gerçekleştirilecek. 2020 yılında 3,5 milyar dolar iş hacmine ulaşmayı hedefleyen sektör, dünyaya yüzde 95 Türk yerli üretim ürünler satıyor ve Türk üreticiler 150 ülkeye ihracat yapıyor.

HORECA Fuarı hakkında bilgiler veren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Fuarımıza katılacak toplam 600’ün üzerinde firma, 3 bin 700’den fazla markasını sergileyecek. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Libya, Litvanya, Nepal, Rusya, Tayland, Tunus, Ukrayna olmak üzere toplam 17 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimiz ile bir araya getireceğiz. Yurtiçindeki 81 şehirden gelecek ziyaretçiler ile 49 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonelin 31. Hotel Equipment ve 27.Food Product fuarlarını ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

Lokal fuarların sektörün tüm bileşenlerinin buluşma noktası olduğunu söyleyen Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, “Antalya çok değerli ve coğrafya süper. Turist geldiğinde güvenli gıda yiyor olması ve bunun sürdürülebilmesi lâzım. Biz de sektör olarak bunu sağlıyoruz. Bu anlamda önemli bir iş yapıyoruz” dedi.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, “Bugün sektör olarak dünyaya yüzde 95 Türk yerli üretim ürünler satıyoruz. Türk üreticiler 150 ülkeye ihracat yapıyor” diye konuştu.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu’da “Dernek olarak 81 ilde 3 bin 280 üyeye sahibiz, 17 ülkede faaliyetlerimiz bulunuyor. Bu fuar 54 sektörü besliyor” açıklamasını yaptı.