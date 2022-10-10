Hülya Botasun’un “Mimesisler III” sergisi açıldı

Ressam Hülya Botasun’un yeni kişisel sergisi “Mimesisler – III” Moda Deniz Kulübü’nün sergi alanında açıldı. Sanatçının son yapıtlarının yanı sıra çeşitli dönemlerinden seçme yapıtların da yer aldığı sergi, 19 Ekim tarihine kadar 11.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

1962’de İstanbul’da doğan Botasun Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 1990 mezunu. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin de üyesi olan Botasun 1989’dan günümüze dokuz kişisel sergi açtı, 46 grup sergisinde eserleri yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli work-shop’lara, etkinliklere katılan sanatçı, Resim Heykel Müzeleri Derneği’nde eğitmenlik görevinde bulunuyor.

“Hülya Botasun’la Sanat Akşamları” ve Moda Deniz Kulübü’nde “Sanatçı Sofraları” programlarını düzenleyen sanatçının yurtiçi ve yurtdışında çeşitli koleksiyonlarda da resimleri yer alıyor.