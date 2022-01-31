İBB Şehir Tiyatroları 2’si yeni, 19 oyunla “perde” diyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Şubat ayında 19 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Lot Vekemans, Harold Pinter, John Patrick, Alan Ayckbourn gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşuyor. Program şöyle:

Yatak Odası Komedisi (Yeni Oyun)

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor. 9-12 Şubat tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 16-19 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Gül’e Ağıt (Yeni Oyun)

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. 23-26 Şubat tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Öldün, Duydun mu?

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor. 2-5 Şubat tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. 2-5 Şubat tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de, 23-26 Şubat tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Antigone

Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor. 2-5 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık

Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini en acı şekilde yaşayıp parçalanan bir ailenin bugüne uzanan hikâyesini konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmişiyle yüzleşiyor ve onların hikâyesini anlatabilmek için hayatını değiştirmeyi göze alıyor. 9-12 Şubat tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Kutlama

Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağzına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği... 9-12 Şubat tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Yaftalı Tabut

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 16-19 Şubat tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de, 22 Şubat günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde.

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. 23-26 Şubat tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

Tatlı Kaçık

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. 23-26 Şubat tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… 1 Şubat Salı günü Mersin Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde.

Geç Kalanlar

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor. 15 Şubat Salı günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde.

Hastalık Hastası

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. 8 Şubat Salı günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde.