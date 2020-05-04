İBB Şehir Tiyatroları 4 oyunla online

04 Mayıs 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın, salgın nedeniyle evlerde geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde “Evde Kültür Sanat” adıyla digital platforma taşıdığı etkinlikler, Mayıs ayında da sürüyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünden yararlanmak için geçmişte sahnelediği oyunlarından Pembe Konağın Gelinleri, Yedi Kocalı Hürmüz, İstanbul Efendisi ve Surname 2010’u izleyicilerine sunuyor:

Pembe Konağın Gelinleri - 10 Mayıs Pazar - 15:00

Yedi Kocalı Hürmüz - 17 Mayıs Pazar - 15:00

İstanbul Efendisi - 24 Mayıs Pazar - 15:00

Surname 2010 - 31 Mayıs Pazar - 15:00

Ayrıca, çocuklar için masallar ve atölye çalışmaları, konserler, kültür sanat söyleşileri ve gezgin sohbetleri de programda öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.19 Mayıs ve İstanbul’un Fethi için düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra Engelliler Haftası için de film ve içerikler paylaşılacak

mayıs ayı programını, kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil uygulamasından, İBB Kültür Sanat kanalından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.