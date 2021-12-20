İBB Şehir Tiyatroları bu hafta 17 oyunla perde açacak



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Aralık ayının yeni haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta Herman Melville, Eleanor H.Porter, Shakespeare, Albert Camus gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle buluşuyor. 12. Gece, Veba, Moby Dick, Geçit, Melek, İfigenya, Zehir, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Hayat Der Gülümserim, Tatlı Kaçık, Pollyanna, Elma Kurdu Kırtık, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Rüya, Bekçi ile Postacı, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım oyunları Aralık ayının yeni haftasında sahnelenecek. Bu haftanın programı şöyle:

12. Gece

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Veba

Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde,

Moby Dick

Genç bir denizci olan Ishmael, dünyayı görmek için Kaptan Ahab’ın balina gemisine yazılır. Balina avcısı Ahab, bir av sırasında tek bacağını kaybettikten sonra ölümüne bir intikam duygusuyla yaşar ve denizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina Moby Dick’in peşinde okyanuslar geçer, Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

Geçit

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Melek

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz. Oyun, 24, 25 Aralık 2021 tarihlerinde Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde.

İfigenya

Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçebilmesi için rüzgâra ihtiyacı vardır. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

Zehir

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekânda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Hayat Der Gülümserim

Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

Tatlı Kaçık

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Oyun, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Çocuk oyunları

Pollyanna (7-77 yaş), Elma Kurdu Kırtık (4-7 yaş, )Karagöz Çiftlik Bekçisi (3+ yaş), Herkes Sihirbaz Olacak (3+ yaş), Benim Güzel Pabuçlarım (3+ yaş).