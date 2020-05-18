İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayın yeni etkinliklerle sürüyor

18 Mayıs 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, eğitmenler tarafından gerçekleştirilen atölye programları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın, bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları şöyle:

18 Mayıs Pazartesi günü 15:00’te Aslıhan Kandemir ile diksiyon atölyesi. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar, bu atölye kapsamında.

19 Mayıs Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde, 2. hafta Fatih Gençkal, Ayşe Draz, Zeynep Uzun’u konuk ediyor. “Korona Döneminde Tiyatro ve Seyircisi” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek.

20 Mayıs Çarşamba günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes teknikleri üzerinde duracak. Doğru nefes alma ve konuşmanın temel özelliklerini anlatırken, ekran karşısındakilerle egzersizler gerçekleştirecek.

İki yönetmen söyleşisi

21 Mayıs Perşembe günü 21:00’de, Canlı Söyleşiler’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, CRR Genel Sanat Yönetmeni, orkestra şefi Cem Mansur ile söyleşecek.

22 Mayıs Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi gerçekleştirilecek.

23 Mayıs Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Elçin Atamgüç’le role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

23 Mayıs Cumartesi günü 21:00’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen moderatörlüğünde Yazarlık Atölyesi’nin 2. konuğu yazar Firuze Engin olacak. Firuze Engin’in bir sanatçı olarak duyarlıkları, onu yazmaya teşvik eden olaylar, duygular ve yazarlık serüveni konuşulacak.

24 Mayıs Pazar günü 15:00’te İstanbul Efendisi isimli oyun seyirciyle buluşacak.