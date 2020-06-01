İBB Şehir Tiyatroları Salondan Yayın’da bu hafta

01 Haziran 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşacak atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları şöyle:

1 Haziran Pazartesi günü 15:00’te Burak Davutoğlu ve Aslıhan Kandemir ile diksiyon atölyesi gerçekleştirilecek.

2 Haziran Salı günü 21:00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde bu hafta Ayla Algan, Ayşenil Şamlıoğlu ve Mehmet Ergen’i konuk ediyor. “Şehir Tiyatroları’nda Stüdyo/Atölye Geleneği-TAL’den ÇGSM’ye 1988-2020” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirilecek.

3 Haziran Çarşamba günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes teknikleri üzerinde duracak.

4 Haziran Perşembe günü 21:00’de, Canlı Söyleşiler’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Levent Üzümcü ile söyleşecek.

5 Haziran Cuma günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi gerçekleştirilecek.



6 Haziran Cumartesi günü 12:00’de, “Sahnenin Gizli Kahramanlarına Sorduk” isimli söyleşinin ilk konuğu Sahne Amiri Özkan Balsoy olacak.

6 Haziran Cumartesi günü 15:00’te Hoşu’nun Utancı isimli çocuk oyunu seyirciyle buluşacak.

6 Haziran Cumartesi günü 19:00’da, Oyunculuk Atölyesi’nde, Mert Turak’la role hazırlık atölyesi gerçekleştirilecek.

6 Haziran Cumartesi günü 21:00’de, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen moderatörlüğünde Yazarlık Atölyesi’nin 4. konuğu yazar Cevat Çapan olacak.

7 Haziran Pazar günü 15:00’te Hürrem Sultan isimli oyunu seyirciyle buluşacak.